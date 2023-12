Comércio de Campo Grande ainda não estabeleceu horário especial para o Natal

O comércio de Campo Grande permanece sem um horário especial definido para seu funcionamento durante o mês de dezembro, como é habitual anualmente. Carlos Santos, presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande – SECCG, ressalta já houve duas reuniões de negociação da Convenção Coletiva de Trabalho para a vigência 2023/2024, sendo uma no dia 07/11/2023 e a outra no 13/11/2023, mas não chegaram em nenhum acordo. Na última, o Sindicato Patronal ficou de agendar uma nova reunião, o que até o momento não ocorreu, salientando que, são nessas negociações que se define também o horário especial de Natal, para o funcionamento das lojas do comércio de Campo Grande.

“A falta de definição sobre o horário especial é prejudicial para ambas as partes, empresários e colaboradores, especialmente considerando que os recursos do 13º salário dos trabalhadores, tanto do setor público quanto do privado, já estão sendo disponibilizados. O comércio necessita se organizar para receber parte desses recursos por meio das vendas, que exercem um papel vital no aquecimento da economia”, destacou Carlos Santos. Ele informa que muitos profissionais do comércio dependem de comissões geradas pelas vendas, e o atraso na determinação de um horário estendido afeta diretamente o faturamento.

Esta indefinição não apenas gera impacto financeiro, mas também cria um clima de incerteza para lojistas, funcionários e consumidores, especialmente em um período crucial como o Natal, em que o planejamento e a organização das atividades comerciais são fundamentais para todos os envolvidos. “Entramos no mês de dezembro sem definição, isto nos preocupa”, complementa Carlos Santos.

