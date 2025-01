PMA resgata de helicóptero 42 filhotes de periquitos no Pantanal

Na manhã desta sexta-feira (03), a PMA (Polícia Militar Ambiental) de Corumbá trouxe para Campo Grande, 42 filhotes de caturrita (Myiopsitta monachus), popularmente conhecidos como periquitos, resgatados em dezembro no Pantanal sul-mato-grossense

Os filhotes foram retirados de uma área remota do Pantanal, de difícil acesso, que demandou o uso de helicóptero para o resgate. A operação foi desencadeada após uma denúncia de uma moradora da região do Cedro, que relatou a queda de um ninho. Na ocasião, cerca de 120 filhotes haviam caído, mas muitos não resistiram.

Após 16 dias sob os cuidados da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, órgão que pertence à Prefeitura de Corumbá, os filhotes sobreviventes foram encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) em Campo Grande, onde passarão por processos de reabilitação até que possam, se possível, retornar ao habitat natural.

A PMA reforça a importância da preservação da fauna silvestre para a manutenção da biodiversidade do ecossistema pantaneiro, que segue em recuperação após os graves incêndios ocorridos em 2024.

