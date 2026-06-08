Energia limpa, economia circular e preservação, iniciativas unem inovação e cuidado com o meio ambiente em MS

No encerramento da Semana do Meio Ambiente, iniciativas desenvolvidas em Mato Grosso do Sul evidenciam como o saneamento é essencial na proteção dos recursos naturais. Seja no reaproveitamento de resíduos, na geração de energia limpa ou na preservação dos recursos hídricos, o saneamento vem ampliando seu impacto ambiental no Estado por meio de ações que conectam conscientização, eficiência operacional e gestão responsável.

No Estado, as ações são desenvolvidas por duas concessionárias da Aegea Saneamento. A Ambiental MS Pantanal é responsável pelo tratamento de esgoto em 68 municípios do interior, em parceria com a Sanesul e o Governo do Estado. Já a Águas Guariroba atua no abastecimento de água e no esgotamento sanitário de Campo Grande, reunindo projetos voltados à eficiência energética, reaproveitamento de resíduos, educação ambiental e preservação hídrica.

“Quando falamos em saneamento, falamos também sobre preservação ambiental, uso responsável dos recursos naturais e benefícios diretos para as cidades em que estamos presentes. É um trabalho contínuo, que combina tecnologia, inovação e participação da comunidade para fortalecer o cuidado com os biomas e contribuir para a qualidade de vida da população”, afirma o diretor-presidente da Ambiental MS Pantanal e Águas Guariroba, Gabriel Buim.

Energia limpa nas operações

No interior do Estado, a Ambiental MS Pantanal investiu na implantação de uma usina solar em Cassilândia. Equipada com cerca de 5 mil placas solares e potência instalada de 1 MWac, a capacidade anual de geração aproximada é de 2.763 MWh de energia limpa. A iniciativa contribui para reduzir a pegada de carbono das operações e reforça a sustentabilidade do saneamento nos municípios atendidos.

Na capital, a Águas Guariroba já utiliza energia proveniente de fontes renováveis em 100% do processo de captação de água. O impacto ambiental da medida equivale ao plantio de aproximadamente 5.560 árvores por ano, indicador que ajuda a dimensionar os benefícios ambientais gerados pela operação.

Economia circular e preservação dos recursos hídricos

Em Campo Grande, o De Olho no Óleo, uma das iniciativas mais consolidadas da concessionária, incentiva o descarte correto do óleo de cozinha usado por meio de pontos de coleta distribuídos pela cidade, evitando que o resíduo seja despejado em pias, ralos ou diretamente no solo, o que pode provocar entupimentos na rede, extravasamentos e contaminação dos recursos hídricos. Desde 2011, mais de 64 mil litros de óleo de cozinha já receberam destinação ambientalmente adequada por meio do programa.

Em 2026, a iniciativa ganhou reforço tecnológico com uma máquina inteligente de coleta instalada em um supermercado da capital por meio da iniciativa Óleo Ponto. O sistema funciona em autoatendimento: o usuário informa o número de celular, deposita o óleo usado e acumula pontos que podem ser trocados por benefícios.

Nos dois primeiros meses de funcionamento, a solução evitou a contaminação de mais de 12 milhões de litros de água. O resíduo coletado foi reaproveitado para a produção de biodiesel, um combustível renovável e biodegradável que substitui o diesel de petróleo. Consequentemente, o projeto evitou que quase 1 tonelada de gás carbônico fosse lançada na atmosfera.

O reaproveitamento do óleo também gera impacto social. Outra iniciativa desenvolvida pela concessionária, conhecida como “Bolha de Sabão”, capacita moradores para a produção de sabão a partir do resíduo, incentivando o descarte correto e reduzindo impactos no sistema de esgotamento sanitário. Além do benefício ambiental, o projeto ajuda famílias a reduzir gastos domésticos e, em alguns casos, complementar a renda por meio da comercialização do produto final.

A conscientização ambiental também chega às escolas por meio de iniciativas voltadas à educação socioambiental. Em Campo Grande, o Programa Sanear, desenvolvido pela Águas Guariroba, incentiva o aprendizado sobre saneamento básico e preservação ambiental entre estudantes e professores da rede pública de ensino. A iniciativa apoia educadores com conteúdos e atividades voltadas ao uso consciente da água, tratamento de esgoto e sustentabilidade, promovendo a formação de uma consciência ambiental desde a infância. Com quase 20 anos de atuação, o programa já impactou mais de 200 mil alunos da Capital.

No interior do Estado, a Ambiental MS Pantanal também investe na formação socioambiental das novas gerações por meio da “Liga do Saneamento”. Com linguagem acessível e lúdica inspirada nas histórias em quadrinhos, a iniciativa leva às escolas conteúdos educativos sobre a importância do saneamento básico, da preservação ambiental e do cuidado com os recursos naturais, aproximando o tema do cotidiano dos estudantes de forma didática e interativa.

A sustentabilidade também faz parte da rotina interna das operações da concessionária. Na Central de Serviços da Águas Guariroba, o Espaço Reconecta é destinado à coleta, triagem e separação de materiais gerados nas atividades do dia a dia das equipes de serviço. O local reúne itens que podem ser reciclados, reutilizados ou reaproveitados, garantindo a destinação adequada dos resíduos gerados nas operações e fortalecendo a cultura de sustentabilidade entre os colaboradores.

Monitoramento dos córregos e recuperação ambiental

A atuação ambiental da Águas Guariroba também alcança os cursos d’água urbanos de Campo Grande por meio do programa Córrego Limpo, desenvolvido em parceria com a Prefeitura Municipal para monitorar a qualidade da água dos córregos da Capital e identificar possíveis fontes de degradação ambiental.

Criado em 2010, o programa ampliou seu alcance ao longo dos anos e atualmente realiza monitoramento em 83 pontos de coleta espalhados pela cidade. O levantamento mais recente apontou que 81% dos córregos de Campo Grande apresentam boa qualidade da água, o melhor índice desde a criação da iniciativa.

O cuidado com os recursos hídricos também envolve ações de recuperação ambiental na região da captação do Lageado, por meio do PRADA (Plano de Recuperação de Áreas Degradadas), que reúne reflorestamento, proteção de nascentes e manejo sustentável para fortalecer a segurança hídrica da Capital.

As iniciativas ganharam destaque nacional durante o 3º Encontro Nacional de Qualidade Ambiental (ENQA), realizado em Campo Grande, em dezembro de 2025, quando especialistas de diferentes regiões do país visitaram os projetos e reconheceram as ações desenvolvidas na cidade como referência em gestão ambiental integrada.

Sobre a Aegea

Fundada em 2010, a Aegea é líder no setor privado de saneamento básico no Brasil, com atuação em mais de 890 municípios distribuídos por 15 estados e presença em todas as regiões e biomas do país.

A companhia atende mais de 39 milhões de pessoas e conta com mais de 25 mil colaboradores, desenvolvendo soluções de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, além de iniciativas voltadas à gestão sustentável dos recursos naturais e ao desenvolvimento socioeconômico dos territórios onde atua.

Seu modelo de gestão é pautado pela eficiência operacional, inovação, governança e compromisso com a universalização do saneamento, promovendo impactos positivos para o meio ambiente e para a qualidade de vida da população.

Com Águas Guariroba

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