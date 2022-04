Visitação agendada ao Bioparque Pantanal começa nesta sexta-feira

A partir desta sexta-feira (22) as visitas ao Bioparque Pantanal já podem ser realizadas. A visitação ocorre após um agendamento prévio realizado pelo site oficial do complexo, e de forma segmentada aos grupos como escolas, publico em geral e também instituições.

De acordo com o Governo do Estado, a segunda-feira será dedicada às escolas estaduais. O público geral terá dois dias para visitarem o espaço, as terças e quintas. Já as quartas-feiras serão destinadas às escolas municipais no período matutino e as particulares à tarde. Grupos de associações, fundações, instituições e visitas técnicas de universidades, por exemplo, a visitação ocorre as sextas-feiras.

Além disso, todos os dias haverá dez vagas exclusivas para turistas e trade turístico que poderão garantir a visita mediante agendamento pelo site e comprovação da condição de turista.

Visitação

Com a proposta inicial de 300 visitas diárias, a direção aumentou para 600 a capacidade de pessoas visitando o Bioparque Pantanal, a partir do dia 2 de maio, quando abre para o público geral.

“Seguindo a diretriz do governador para que consigamos a maior quantidade de pessoas por dia, nesses 30 dias de estruturação entendemos que é possível aumentar a capacidade diária de visitantes”, disse a diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri. Com a nova definição, serão 300 visitas pela manhã e 300 à tarde.

Horário de Funcionamento

O Bioparque Pantanal funcionará das 7h30 às 18h00 e as visitas ocorrerão nos dois períodos, pela manhã das 9h às 11h30 e à tarde das 14h às 17h30. A visitação será guiada com duração de aproximadamente 1h30 minutos.

Escolas

O agendamento de escolas é diferente dos demais, será necessário enviar um formulário pelo site oficial para que a Secretaria de Estado de Educação (SED) defina o dia e horário.

“O sistema tem um cadastro de intenção de visitação, o cadastro em si passa por uma validação, observando três critérios: se é a primeira visita da escola, a ordem de inscrição e a justificativa ou intenção de visitação”, explicou o gestor do Núcleo de Educação Ambiental (NEAB), Tiago Green. As escolas estão sendo notificadas via ofício sobre o procedimento para agendamento.

Link para agendar as visitas:

Confira a seguir o link para realizar o agendamendo das visitas ao Bioparque Pantanal:

http://agendamento.bioparquepantanal.ms.gov.br/agendamento