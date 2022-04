Tempo segue estável nesta Sexta-Feira na Capital e com possibilidade de chuva no sul do Estado

Tempo segue estável nesta sexta-feira em grande parte do Mato Grosso do Sul. Há probabilidade de chuvas fracas na região Sul do Estado, podendo ocorrer a passagem de uma frente fria.

Para Campo Grande, as temperaturas seguem com a máxima de 32° e mínimas variando entre 19° e 21°C. Já na região Sudoeste a mínima poderá chegar a 17° e a máxima aos 29°C, na cidade de Ponta Porã, segundo informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul).

A previsão para a região Norte, na cidade de Coxim, as temperaturas podem chegar aos 33°C. E na região Leste, em Três Lagoas, a previsão é de temperaturas chegando aos 35° C com mínimas entre 19 e 21°C. E na região do Pantanal, em Corumbá, a previsao para esta sexta-feira tem a máxima próxima dos 34°C com a mínima 21°C.