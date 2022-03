VÍDEO: Com loja “salva”, incêndio no Fort Atacadista atingiu mais as áreas administrativas

Pegando de surpresa funcionários, clientes e moradores da região do bairro João Paulo II, em Campo Grande, o incêndio de ontem (12) na unidade do Fort Atacadista da avenida Presidente Vargas atingiu mais os setores administrativos do que necessariamente a parte de vendas da loja. Ninguém ficou ferido.

Em nota, o estabelecimento informou que uma copa e outras duas salas foram consumidas em chamas. Ainda, que o fogo foi controlado ainda na noite de sábado por agentes bombeiros militares. Antes mesmo de chegarem ao endereço, pessoas já fizeram evacuação.

Assista:

Segundo o Corpo de Bombeiros, as circunstâncias para origem do fogo ainda estão sendo apuradas. Pelo menos, já sabe-se que o alvará da unidade atacadista está em dia, com vencimento previsto para agosto deste ano. Isto significa que a loja cumpre com as exigências legais de prevenção a incêndios.

Fora a ocorrência de ontem, outros dois endereços registram incêndios de grandes proporções nesta semana, assustando o campo-grandense. Na última quarta-feira (9), chamas se espalharam pelo 6º andar de um prédio residencial na rua 15 de Novembro, região central da cidade. Já na sexta (11), uma floricultura ficou completamente destruída.