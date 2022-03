VÍDEO: Fort Atacadista fica em chamas na Presidente Vargas; bombeiros são acionados

A unidade do Fort Atacadista da avenida Presidente Vargas, no bairro Papa João Paulo II, está em chamas no momento. É possível conferir pessoas do lado de fora do prédio, que já queima há mais de 15 minutos.

Quem acionou o Corpo de Bombeiros foi agentes que se encontravam numa viatura do Bope (Batalhão de Operações Especiais), de passagem pelo local. O agrupamento dos bombeiros militares já chegaram ao local.

Aidan no momento, há muitas chamas consumindo o interior do prédio da rede atacadista. Não é possível dizer as causas do incêndio.

Vejas nos vídeo enviados para a equipe de reportagem de O Estado Online: