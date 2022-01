Vídeo: chuva alaga principal avenida de cidade a 100 km de Campo Grande

A previsão do tempo foi certeira, e até fez “o nome” de Ribas, município distante menos de 100 km da Capital: por lá, devido o temporal forte que atingiu hoje (27) o prolongamento da Avenida Aureliano Moura Brandão, principal da cidade, fez a via virar – de fato – um “rio pardo”.

Confira a filmagem impressionante no vídeo abaixo:

As imagens foram gravadas por um morador de Ribas e enviado ao site Rio Pardo News. A enxurrada registrada não só invadiu ruas da cidade, mas transformou tudo ao redor em um cenário de pura água barrenta, com até “velocidade” de rio nos dois sentidos da avenida, que ficaram tomadas pelo aguaceiro.

Segundo o site, a pancada de chuva teve início por volta das 12h desta quinta-feira, mas não é um “problema novo”. A falta de escoamento causa os transtornos observados. Desta vez, a água atingiu o nível da calçada, sem invadir residências e comércios no entorno. Entretanto, conforme a redação, não é sempre assim.

Na Capital

A chuva “tímida” desta quinta-feira (27) em Campo Grande também deixou alagada parte da Avenida Cônsul Assaf Trad, quase em frente ao Terminal Nova Bahia, via que liga a região central da cidade aos bairros Jardim Campo Belo, Nova Lima, Jardim Columbia e demais localidades.

Por lá, motoristas “ilhados” foram obrigados a ficarem dentro dos seus carros por segurança, já que a água passava das rodas. Outros, entretanto, resolveram arriscar, percorrendo a avenida alagada ou invadindo o canteiro central, na tentativa de fazerem o retorno que não se encontrava.

Assim como acontece na Avenida Aureliano Moura Brandão, em Ribas, o mesmo não é nenhuma novidade para quem transita a Cônsul Assaf Trad quando chove. No momento, com o término das pancadas e pelo escoamento gradual do aguaceiro na via, a situação já se encontra regularizada na região do bairro Coronel Antonino.