Em plena luz do dia, viatura capota após colisão com carro na rua Brilhante

Uma viatura da Polícia Civil da Denar (Delegacia de Repressão ao Narcotráfico) acabou capotando hoje (6) após colidir com um veículo, do modelo Civic, no cruzamento entre as ruas Brilhante e Hermenegildo Pereira.

O motorista do veículo que colidiu com a viatura disse não ter ouvido o barulho das sirenes, pois estava com os vidros e o ar-condicionado do carro ligados.

Os dois investigadores que estavam na viatura tiveram ferimentos leves e foram atendidos por equipes do Corpo de Bombeiros Militar.

Segundo testemunhas, os carros estavam parados no sinal vermelho quando a viatura chegou com a sirene ligada. Após ganhar passagem dos veículos, os agentes foram atravessar a rua quando foram atingidos pelo Civic, que não teria ouvido os sinais sonoros da viatura e não conseguiu parar a tempo.