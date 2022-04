No mês do autismo, Legislativo retira limite do número de terapias às pessoas com TEA

Foi aprovado pelos deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul no dia de hoje (6) o PL (projeto de lei) 161/2021, que veda aos planos de saúde a limitação de consultas terapêuticas para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), popularmente conhecido com autismo. E isso justamente no mês de conscientização do distúrbio.

O texto retira a delimitação do número de sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia no tratamento para TEA – que os planos de saúde praticam à quem procura pelo serviço.

Até o momento, pacientes devem ser consultados novamente por um profissional da medicina antes dele prescrever a continuação das atividades terapêuticas após término das sessões, a ser autorizado em guia do plano.

Conforme o autor do PL, deputado Lucas de Lima (PDT), a aprovação é importantíssima para a sociedade sul-mato-grossense. Entre as principais justificativas, o parlamentar pontua que “alguns procedimentos costumam ser barrados pelas operadoras por simples exclusão contratual – prática abusiva, já que esses tratamentos são prescritos pelos profissionais de saúde”.

Deferida em segunda discussão na Ordem do Dia desta quarta-feira, falta ainda ser votada em redação final pelos deputados antes de ganhar a promulgação em Diário Oficial pelo governador Reinaldo Azambuja.