Ventos em São Paulo cancelam voos e lotam Aeroporto de Campo Grande; passageiros relatam longas filas e falta de informação

A forte ventania que atingiu São Paulo na quarta-feira (10), com rajadas de até 96 km/h, segue causando reflexos nos aeroportos de todo o país, incluindo Campo Grande, a cerca de 1.300 quilômetros de distância. O fenômeno provocou 167 voos cancelados no Aeroporto de Congonhas e 31 pousos alternados em Guarulhos, impactando diretamente a malha aérea nacional.

Na Capital sul-mato-grossense, o efeito imediato foi a lotação do saguão do Aeroporto Internacional de Campo Grande no início da noite de quarta-feira, quando dezenas de passageiros tentaram remarcar viagens ou conseguir reacomodação.

De acordo com relatos enviados à reportagem, muitos viajantes enfrentaram longas filas e tiveram dificuldades para obter informações das companhias aéreas, sendo orientados a buscar atendimento pelos call centers. Já nesta quinta-feira (11), a Aena, administradora do terminal, confirmou o cancelamento de dois voos da Latam: um vindo de Brasília e outro com destino a Congonhas (SP). Parte dos passageiros afetados já foi realocada, enquanto outros ainda aguardam posicionamento sobre novas datas e horários de embarque.

Entre os prejudicados está a passageira Cláudia Amaral, que tinha viagem marcada para o Rio de Janeiro na quarta-feira (10), mas viu seu voo ser cancelado. Segundo ela, o maior problema foi a falta de informações claras por parte da Latam. “Ficamos no aeroporto das 17h às 23h sem saber o que fazer. O atendimento é péssimo e eles não sabem como agir. Fomos realocados para domingo, mas tínhamos um pacote turístico já pago de 10 a 17 de dezembro. Dizem que não têm responsabilidade pelas diárias perdidas”, relatou.

A Latam informou que sua operação segue impactada pelas condições meteorológicas adversas em São Paulo, que levaram ao cancelamento e à reprogramação de voos em Congonhas e Guarulhos. A empresa orienta que passageiros consultem o status do voo antes de sair de casa e, se necessário, façam alterações gratuitamente pelo site ou aplicativo, com possibilidade de remarcar a viagem em até um ano ou solicitar reembolso. Para quem precisar de hospedagem em São Paulo, a companhia permitirá reembolso posterior mediante comprovantes.

Outras companhias também registraram reflexos. A Gol comunicou que cancelamentos e atrasos foram inevitáveis devido ao temporal em São Paulo, um fator fora do controle da Companhia, e alertou que novos atrasos podem ocorrer ao longo desta quinta-feira (11). A empresa autorizou passageiros afetados a remarcarem seus voos sem custos adicionais dentro da validade do bilhete, ressaltando que não é necessário comparecer ao aeroporto para realizar o procedimento.

A Azul informou que as condições meteorológicas adversas registradas no Sul e Sudeste nesta quarta e quinta-feira levaram ao cancelamento e à alternância de diversos voos, afetando também operações em outras regiões devido ao remanejamento das aeronaves. A companhia afirma que os passageiros impactados estão recebendo toda a assistência prevista pela ANAC e recomenda que acompanhem notificações enviadas pelos canais oficiais.

Para reduzir os transtornos, a Azul flexibilizou sua política de remarcação: passageiros com voos programados para 11 e 12 de dezembro podem remarcar suas viagens gratuitamente até 18 de dezembro ou manter o valor integral como crédito válido por um ano. A empresa lamenta os inconvenientes e reforça que as medidas são necessárias para garantir a segurança das operações.

Com o acúmulo de cancelamentos, atrasos e reorganização da malha aérea, o Aeroporto de Campo Grande segue em atenção. As companhias recomendam que passageiros só se desloquem ao terminal após confirmar o status atualizado do voo, a fim de evitar superlotação e novos transtornos.

*Reportagem atualizada às 11h30 para acréscimo de nota da Azul

