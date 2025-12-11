IBGE prorroga inscrições de concurso que oferece 242 vagas em MS

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou as inscrições para o concurso público que oferece 242 vagas em Mato Grosso do Sul. O prazo se encerraria nesta quinta-feira (11), mas agora vai até o dia 17 de dezembro.
A aplicação das provas também foi atualizada e está marcada para 1º de março de 2026.
As informações foram divulgadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), organizadora do concurso, em um comunicado publicado na tarde desta quarta-feira (10).
O processo seletivo vai preencher mais de9 mil vagas temporárias de nível médio em todo o país, para os cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento e Supervisor de Coleta e Qualidade.
Vagas em Mato Grosso do Sul
O concurso público do IBGE oferece 242 vagas em Mato Grosso do Sul, das quais 30 são para Agente de Pesquisa e Mapeamento e 212 para Supervisor de Coleta de Qualidade. A atuação dos aprovados acontecerá em 11 cidades do estado. Confira abaixo a distribuição das vagas por município:
Concurso do IBGE em MS
|Município
|Vagas Agente de Pesquisa
|Vagas Surpervisor de Coleta
|Total de vagas
|Aquidauana
|1
|7
|8
|Campo Grande
|18
|110
|118
|Corumbá
|1
|8
|9
|Coxim
|1
|9
|10
|Dourados
|2
|21
|23
|Jardim
|1
|12
|13
|Naviraí
|1
|8
|9
|Nova Andradina
|1
|9
|10
|Paranaíba
|1
|9
|10
|Ponta Porã
|2
|10
|12
|Três Lagoas
|1
|9
|10
Salários iniciais e benefícios
Os salários iniciais variam conforme o cargo e a função desempenhada:
- Funções: realização de coleta de dados estatísticos em domicílios e estabelecimentos, apoio a levantamentos geográficos e cartográficos, registro e transmissão das informações em sistemas eletrônicos e elaboração de relatórios.
- Remuneração inicial: R$ 2.676,24.
Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ)
- Funções: planejamento e gestão das atividades de coleta, supervisão das equipes, controle da qualidade dos dados, avaliação técnica de questionários e elaboração de relatórios.
- Requisito adicional: possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B dentro da validade.
- Remuneração inicial: R$ 3.379,00.
Para ambos os cargos, são assegurados benefícios como Auxílio Alimentação (no valor de R$ 1.175); Auxílio Transporte; Auxílio Pré-escolar; férias proporcionais e 13º salário proporcional.
Confira aqui mais informações sobre vagas em outros estados, valor da taxa de inscrição, etapas do concurso, provas, validade e cronograma.