IBGE prorroga inscrições de concurso que oferece 242 vagas em MS

Foto: divulgação
Foto: divulgação

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou as inscrições para o concurso público que oferece 242 vagas em Mato Grosso do Sul. O prazo se encerraria nesta quinta-feira (11), mas agora vai até o dia 17 de dezembro.

A aplicação das provas também foi atualizada e está marcada para 1º de março de 2026.

As informações foram divulgadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), organizadora do concurso, em um comunicado publicado na tarde desta quarta-feira (10).

O processo seletivo vai preencher mais de9 mil vagas temporárias de nível médio em todo o país, para os cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento e Supervisor de Coleta e Qualidade.

Vagas em Mato Grosso do Sul

O concurso público do IBGE oferece 242 vagas em Mato Grosso do Sul, das quais 30 são para Agente de Pesquisa e Mapeamento e 212 para Supervisor de Coleta de Qualidade. A atuação dos aprovados acontecerá em 11 cidades do estado. Confira abaixo a distribuição das vagas por município:

Concurso do IBGE em MS

Município Vagas Agente de Pesquisa Vagas Surpervisor de Coleta Total de vagas
Aquidauana 1 7 8
Campo Grande 18 110 118
Corumbá 1 8 9
Coxim 1 9 10
Dourados 2 21 23
Jardim 1 12 13
Naviraí 1 8 9
Nova Andradina 1 9 10
Paranaíba 1 9 10
Ponta Porã 2 10 12
Três Lagoas 1 9 10
Fonte: FGV

Salários iniciais e benefícios

Os salários iniciais variam conforme o cargo e a função desempenhada:

  • Funções: realização de coleta de dados estatísticos em domicílios e estabelecimentos, apoio a levantamentos geográficos e cartográficos, registro e transmissão das informações em sistemas eletrônicos e elaboração de relatórios.
  • Remuneração inicial: R$ 2.676,24.

Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ)

  • Funções: planejamento e gestão das atividades de coleta, supervisão das equipes, controle da qualidade dos dados, avaliação técnica de questionários e elaboração de relatórios.
  • Requisito adicional: possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B dentro da validade.
  • Remuneração inicial: R$ 3.379,00.

Para ambos os cargos, são assegurados benefícios como Auxílio Alimentação (no valor de R$ 1.175); Auxílio Transporte; Auxílio Pré-escolar; férias proporcionais e 13º salário proporcional.

Confira aqui mais informações sobre vagas em outros estados, valor da taxa de inscrição, etapas do concurso, provas, validade e cronograma.

 

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *