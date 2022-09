Vento prevalece e temperatura aumenta no Estado

O domingão será de muito sol em Campo Grande e grande parte do Estado, com a variação inicial de 17°C com umidade relativa do ar entre 26% e 55% na Capital.

Cedo a temperatura permanece amena e ao longo do dia vai aumentando podendo alcançar 32ºC.

A cidade que alcançará a maior temperatura registrada é Porto Murtinho, que alcançará 35º e a mínima é na região de fronteira com Paraguai em ponta Porã que registra segundo o CEMTEC a máxima não ultrapassa os 25°C e a mínima fica na casa dos 13°C, assim como em Anaurilândia. Aquidauana e Camapuã chegam aos 34°C e Coxim em 36°C. Não há previsão de chuva.

Paranaíba e na região de Três Lagoas registram mínima de 17º C com máxima de 26ºC.

