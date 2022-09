Mais uma mensagem de Jesus do livro Ele e Eu, de Gabrieli Bossis

Diz Jesus: pensastes alguma vez que o amor que a tua mãe tinha por ti, assim com as pessoas que se interessavam por ti, era apenas um pouco do amor que a Minha Mãe tem por ti? Um pouco, nada mais. Agradeça muito a Nossa Mãe com os mais ternos pensamentos, pela solicitude de Seu Coração.

As pessoas que te amam: teus pais, irmãos, esposa, esposo, filhos, tudo isso é um pouco e nada mais, do muito amor que a tua Mãe Santíssima tem por ti. Como te falta esse olhar mais para o céu, para as realidades divinas. Como estás preso às coisas da terra! Pare filho de olhar tanto para este horizonte pobre e miserável, onde tu, limitado, cercado de pessoas limitadas no amor, na potência, em tudo, acaba muitas vezes por chorar, por desesperar e por perder a esperança. Literalmente: este olhar teu não vale a pena que o tenha.

Olha para a tua Mãe, tens Mãe, a mais bela, amorosa e poderosa Mãe que a todo momento intercede por ti junto a Mim, que a todo momento chora quando cais no pecado, quando sofres, pronta sempre a te levantar a te consolar. É um amor imenso que não tens como medir.

Como falta filho, olhar para a tua Mãe, conhecê-la, invocá-la, chamá-la de Mãe, ter mais intimidade com Ela. Poderá Ela, que tanto te ama, não ouvir a tua voz, o teu chamado? Não te sintas só, triste, tomado de dor na alma. Clame a Mãe que Eu, com imenso amor a ti te dei, pule no doce colo Dela, Ela que tanto deseja ter-te no colo.

Dei a Ela um amor tão imenso, tão grande, um coração tão dilatado em amor! Ela sabe que pela virtude que tem de ser Mãe, virtude que vem de Mim, poderá fazer muito por ti, filho amado do Seu Imaculado Coração.

É um sofrimento para Ela o teu não pedir. Quer que tu a reconheça como Mãe, para que assim Ela possa exercer Sua Maternidade. Ela quer fazer muito mais por ti, mas espera os teus pedidos, os teus clamores.

Ela é tão linda! Se pudesses vê-la como Eu a vejo agora! Que coração belíssimo, que abraço gostoso, que colo aconchegante, que paz poderás sentir junto a ela. Filho, tens Mãe. Eu, teu Deus, te dei o que Eu tinha de mais belo: a Minha Mãe. Reparti contigo, sem dó, na mais completa generosidade. Tomai-a para ti. Ela é toda tua. Cuide do Seu Coração, seja o mais amado e solícito dos filhos e terás tudo, terás a Ela, terás a Mim.