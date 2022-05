Vendedores ambulantes faturam com a alta procura por luvas, toucas e meias

Por Bárbara F. Bejarano – Jornal O Estado de MS

As mínimas registradas na Capital fizeram com que os campo-grandenses retirassem do guarda-roupa não só os casacos, mas também luvas, toucas e meias. No entanto, para aqueles que foram pegos desprevenidos, os vendedores ambulantes foram essenciais na oferta de tais produtos.

A equipe do jornal O Estado conversou, na tarde de ontem (19), com alguns deles, que celebraram a alta das vendas e até se sentiram agradecidos pela queda nos termômetros. Neste ano, o destaque ficou por conta das meias, que se consolidaram como o produto mais procurado pela população, segundo os vendedores.

Desde o começo da semana, Mato Grosso do Sul tem se destacado no Brasil pelas baixas temperaturas, conforme já noticiado anteriormente por O Estado. Informações repassadas pelo meteorologista Natálio Abrahão indicam que a Capital voltou a registrar um novo recorde de mínimas na manhã de ontem (19), com temperatura de 6,1ºC e sensação térmica de 3ºC.

No restante do Estado, o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) revelou que 18 cidades apresentaram temperaturas abaixo de 10°C e 5 municípios registraram temperaturas mínimas menores que 5°C. O destaque ficou por conta de Camapuã, que apresentou a menor temperatura, de 2,1°C, seguida por Pedro Gomes, com 4,3°C, Bandeirantes com 4,4°C, Rio Brilhante com 4,5°C e Sidrolândia com 4,8°C.

Pelas ruas do centro de Campo Grande, a população redobrou os cuidados com a saúde e, principalmente, quando o assunto é o agasalho. Para o vendedor ambulante Arnaldo Gonçalves, 67 anos, que atua na profissão há 44 anos, a procura por meias foi tão significativa que chegou a representar 30% de aumento nas vendas.

“Acho que já tive uns 30% de aumento só nas vendas desta semana. Desde segunda-feira que venho notando uma maior procura”, comemorou. Questionado sobre os preços e se teria aumentado o valor por conta da demanda, ele alega que preferiu manter os custos. “É tudo de dez reais para cima”, contou.

Quem também confirmou a boa procura foi o vendedor ambulante Gilmar Salina da Silva, 35 anos; ele explicou que conseguiu revender mais de 100 pares de meias apenas nessa quinta-feira (19) e a média da semana já pode ser considerada o seu recorde de vendas.

“Na segunda, vendi na casa das mil peças, já na quarta-feira (18) foram 1.600 peças. Bati meu recorde. Estou muito feliz, o frio veio para me ajudar”, celebrou.

Ele ainda explica que sempre com a chegada do inverno o seu lucro aumenta, mas foi surpreendido com a boa procura deste ano, até mesmo antes da chegada do inverno.

“Os produtos mais procurados pela população são as meias e luvas. Pela forte procura, tive que reajustar os valores dos produtos em 30%. Mesmo assim, o mais caro custa R$ 25,00, que são as toucas”, completa.

Outras pessoas viram na chegada da frente fria a oportunidade de ter uma renda temporária em meio ao desemprego. O vendedor João Carlos de Oliveira começou a vender nessa quinta-feira (19). Ele comentou que foi a forma que encontrou para suprir a necessidade de sua família.

“A venda está devagar hoje, mas está saindo.” Sobre o futuro das vendas ambulantes ele preferiu afirmar que vai continuar só até encontrar um emprego. O preço mínimo de seus produtos é de R$ 20,00 e a maior procura foi pela meia-calça.

Comemorando lucro de R$ 1 mil nesta semana, o vendedor ambulante Gilvan dos Santos, 52 anos, que está há um ano vendendo produtos nas ruas do centro de Campo Grande, explica que o frio chegou em boa hora para alavancar suas vendas.

“Antes do frio estava parado, porém, durante a semana melhorou bastante. O meu lucro atingiu a casa dos mil reais e as meias se destacaram muito mais entre outros produtos”, finaliza.

Clima nos próximos dias

Vale destacar que a expectativa para os próximos dias é de que as temperaturas comecem a subir nesta sexta-feira (20). Hoje os termômetros devem ficar entre 7ºC e 19ºC. No fim de semana, a Capital deve ter um sábado de sol durante todo o dia, com temperaturas entre 8ºC e 21ºC e no domingo (22), entre 10ºC e 24ºC.

