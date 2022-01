Vândalos arrombam posto de saúde no interior e fazem 471 doses de vacina ir para o “lixo”

Como se não bastasse a situação que Mato Grosso do Sul vive atualmente, com a explosão de casos de COVID-19 e também de óbitos em decorrência à gripe Influenza A, um município do interior do Estado teve surpresa nada agradável: uma unidade de saúde em São Gabriel do Oeste, a 137 quilômetros de Campo Grande, “ganhou” a presença de vândalos. Resultado? O total de 471 doses de vacina foram simplesmente “jogadas pelo ralo”.

A ação aconteceu na noite de ontem (28), no ESF (Estratégia Saúde da Família 10 – Unidade Primo Maffissoni. Devido a falta de refrigeração, já que os criminosos resolveram desligar os equipamentos que conservavam imunizantes dos mais diversos tipos, as doses foram completamente perdidas.

Os invasores adentram por volta das 22h30 – momento em que houve o disparo de alarme –, arrombando a porta do estabelecimento de saúde. Em termos de roubos, foram confirmados os furtos de um celular, aparelho de pressão e glicosímetro (medidor usado no monitoramento dos níveis de glicose no sangue).

Segundo a coordenadora de planejamento da secretaria de Saúde, Clarice Maria Scariot, as mais de 470 doses de vacinas foram irrecuperavelmente perdidas. Na lista, se encontram imunizantes para hepatite B (40 doses), pentavalente (20), rotavírus (22), pnemo-10 (15 doses), pneumo-23 (5), meningocócica-C (19), hepatite A (13), paralisia infantil (70), DTP (10), dupla adulta (10), tríplice viral (100), febre amarela (35), DTPA (7), varicela (10), DTPA infantil (1), HPV (25), meningo ACWY (19) e H1N1 (50).

A empresa responsável pela segurança no local acionou a PM (Polícia Militar). Procedimentos cabíveis já foram adotados, como análise das câmeras de segurança. Como as doses não poderão ser reavidas, espera-se que os criminosos sejam encontrados e presos. Investigações prosseguem.