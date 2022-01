Jogado em pântano e com sinal de estrangulamento, corpo de adolescente é encontrado

Agentes de segurança pública encontraram hoje (29) o corpo da jovem Vitória Caroline de Oliveira Honorato, de apenas 15 anos. Jogada em uma área pantanosa abandonada, de mato alto, a vítima foi achada com sinais de estrangulamento, perto da casa onde residia – na cidade de Ivinhema, distante 289 quilômetros da Capital.

Ainda neste sábado, após prisão do suspeito principal do crime – um vizinho de 39 anos do bairro –, a polícia conseguiu os nomes de outros dois acusados de participação no assassinato. A Justiça já havia concedido a prisão temporária do primeiro acusado desde a última sexta-feira.

Até o momento, o indiciamento é de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Não há informações pela polícia de crime com fins sexuais. Também não se sabe a dinâmica do ocorrido, mas a hipótese do delegado do caso é de que o assassinato tenha origens “passionais”, isto é, por ciúmes.

Desaparecida desde a noite da última terça-feira (25), Vitória saiu de casa sem dizer para onde iria. Desde então, a moça nunca mais foi vista – até ser encontrada sem vida pelos policiais, na área do brejo ivinhemense.