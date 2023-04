Vacina bivalente contra Covid-19 é liberada a pessoas com 18 anos ou mais

O Ministério da Saúde anunciou na na noite de ontem (24), a ampliação da campanha de vacinação contra Covid-19 com a dose de reforço bivalente. Com isso, toda população acima de 18 anos pode receber o imunizante, o que corresponde a 97 milhões de brasileiros. Em Campo Grande a aplicação foi liberada na manhã desta terça-feira (25).

Estão aptas a receberem a dose bivalente pessoas que tomaram pelo menos, duas doses de vacinas monovalentes (Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer) no esquema primário ou reforço. A última dose deve ter sido tomada há no mínimo, quatro meses. Pessoas que estão com doses em atraso, também podem procurar as unidades de saúde.

Desde o início de abril, Campo Grande incluiu pessoas com comorbidades a partir de 12 anos, grávidas e puérperas que deram à luz há até 45 dias no grupo prioritário do imunizante. Até o momento, 37,4 mil doses da vacina bivalente foram aplicadas na Capital.

A ampliação do público alvo tem o objetivo de reforçar a proteção contra a doença e ampliar a cobertura vacinal em todo país. O ministério ressalta que as vacinas têm segurança comprovada, são eficazes e evitam complicações decorrentes da Covid-19.

No Brasil, a aplicação das doses bivalente foi iniciada em fevereiro deste ano, exclusivamente em idosos de 60 anos ou mais, pessoas que vivem em instituições de longa permanência, pessoas imunocomprometidas, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, gestantes e puérperas, profissionais de saúde, pessoas com deficiência permanente, presos e adolescentes em medidas socioeducativas e funcionários de penitenciárias.

Dados do Ministério da Saúde apontam que até o dia 20 deste mês, mais de 10 milhões de pessoas haviam tomado o reforço bivalente. Desse total, 8,1 milhões corresponde a idosos.

Vacinação

A primeira dose contra Covid-19 segue disponível para crianças de seis meses a menores de dois anos (dose pediátrica), crianças de 3 a 11 anos e pessoas com 12 anos ou mais. Os calendários podem ser acessados no site VACINACG.

Na Capital, aproximadamente 739,2 mil pessoas foram vacinadas com ao menos uma dose de vacina contra a Covid-19, o que representa 81.58% da população campo-grandense. Ao todo foram aplicadas mais de dois milhões de doses.

Onde se vacinar?

Durante a semana, a vacinação é realizada em mais de 50 unidades básicas e de saúde da família (UBSs e USFs) espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos de Campo Grande.

Aos sábados e feriados ao menos três unidades estão referenciadas para atender à população. Além disso, o município tem feito ações itinerantes em locais com grande circulação de pessoas, como shoppings, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal.

