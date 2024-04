Agora é pra valer! Drones para fiscalização de trânsito entram em funcionamento na Capital

Na manhã desta segunda-feira (8), passou a vigorar oficialmente em Campo Grande o monitoramento feito com a utilização de drone, marcando uma nova era na fiscalização do trânsito da Capital.

De acordo com o comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPMTran), Carlos Augusto Pereira Regalo, a iniciativa é considerada como uma “extensão dos olhos dos agentes”, visa reduzir o número de infrações e aumentar a segurança nas vias.

“Estamos iniciando os trabalhos de monitoramento com rone oficialmente hoje. Na semana passada realizamos um período de testes, para ver como seria a operação nas vias. O drone já é bem conhecido por todos, mas no trânsito ele não é muito utilizado. Nosso objetivo é poder faze com que o policial tenha uma linha de visão maior. Esse aparelho, por exemplo, tem um alcance que pode chegar a 20 km e, na tela do equipamento é possível dar zoom e identificar a placa do veículo infrator para que a notificação possa ser registrada, via aplicativo”.

A utilização de drones para fins de fiscalização em Campo Grande, já havia sido regulamentada pela Resolução nº 909/2022 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito). Esta resolução estabelece diretrizes e regras para a fiscalização por meio de dispositivos eletrônicos, incluindo drones. De acordo com o texto, os drones devem operar em vias onde haja sinalização indicativa da presença de câmeras de monitoramento.

Antes mesmo dessa implementação oficial, a fiscalização com drones já havia sido testada em Campo Grande, especialmente para monitorar motoristas que estacionavam em locais proibidos, como em vias de dupla circulação, sobretudo nas proximidades de escolas.

Ainda de acordo com o comandante do BPMTran, o principal objetivo é coibir infrações que potencializam o risco de um acidente e colocam em risco a vida de todos, como avançar o sinal vermelho, por exemplo, classificado como infração gravíssima.

Atualmente, o batalhão dispõe de um aparelho para esse fim, mas já está em processo para a aquisição de outros equipamentos, visando ampliar a eficiência e abrangência dessa nova ferramenta.

A utilização de drones para fiscalização de trânsito representa um avanço tecnológico significativo, possibilitando uma vigilância mais eficiente e abrangente das vias urbanas. Estados como Bahia e Santa Catarina já utilizam a tecnologia.

Com informações da repórter Inez Nazira.

