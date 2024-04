A partir desta semana, drones vão vigiar motoristas infratores na Capital

[Ana Cavalcante e Thays Schneider, Jornal O Estado de MS]

Fiscalizações seguem até o dia 8 em caráter educativo e depois passam a autuar

A Polícia Militar intensifica cada vez mais suas estratégias de fiscalização no trânsito da Capital. A partir do dia 8, os profissionais da área contarão com a ajuda de drones para manter o tráfego de Campo Grande um local cada vez mais seguro. Nesta semana, a BPMTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito) realiza ações em caráter educativo nas ruas da Capital e orienta a população sobre a nova forma de fiscalização.

Ao todo, a Capital recebeu três drones, mas apenas um aparelho chegou e foram investidos R$ 100 mil pelo Governo do Estado. A partir dessa semana, a BPMTran orientará a população sobre essa nova forma de fiscalização e suas autuações. Conforme explica o subcomandante do Batalhão de Trânsito Everton Miller Franco, as ações serão realizadas nos principais pontos considerados sensíveis no trânsito da capital.

Desde 2018, a PM de Campo Grande tem integrado recursos tecnológicos em suas operações, que foram utilizados com as mesmas finalidades: fiscalizar o uso de celular no trânsito e evitar congestionamentos, além de averiguar outras infrações e transtornos em saídas de escolas. Segundo informações da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), uma análise inicial dos primeiros 45 dias deste ano mostra uma redução significativa no número de mortes nas ruas de Campo Grande. De acordo com Débora Cardoso, assessora da agência, de 1º de janeiro a 14 de fevereiro de 2024, foram registradas 7.562 multas e 1753 acidentes. Isso representa uma queda de 37,5% nas fatalidades em comparação com 2023, quando houve 1844 acidentes, mas um número muito menor de multas, apenas 3948.

A expectativa para com a ação é que o número de autuações e óbitos continuem em queda. O Subcomandante do Batalhão de Trânsito Everton Miller Franco explica que a operação com o uso de drone deve ampliar os números e as possibilidades de fiscalização no trânsito, ajudando identificar as inflações que mais causas mortes no trânsito. A maioria dos óbitos nessa categoria são condutores que não respeita o sinal vermelho, não usam o cinto de segurança e trafegando fazendo o uso do aparelho celular.

Subcomandante explica que alguns tipos de abordagem não precisa necessariamente de um agente de trânsito e o drone vai contribuir nesse serviço. “Não tem a necessidade de uma equipe para aplicar multas sobre o uso do aparelho celular, não respeitar o sinal vermelho, utilizar de faixa exclusiva, fila dupla, estacionamento irregular, andar pela contramão, são os tipos de fiscalização que não precisa de abordagem física”, disse.

As equipes são necessárias para identificar condutores não habilitados, veículos com licenciamento atrasado, com pneu careca. Hoje desrespeitar a sinalização de trânsito, o uso do aparelho de celular também e a questão da andar pela contramão e conversões em lugares irregulares são as campeãs de multa no valor de R$ 293”, complementou.

A implementação do drones para fiscalizar o trânsito de Campo Grande teve um investimento de R$ 100 mil, até o momento apenas um chegou, mais dois estão a caminho. Everton Miller afirma que investir em tecnologia vai ajudar a salvar vidas. “Os acidentes em sua maioria são registrados em regiões mais afastadas como Lúdio Martins Coelho, Guri Marques, Bandeirantes, essas vias que não têm tanto semáforo, por exemplo, a Lúdio Martins Coelho, a um certo prazo que ela tem até mil metros, sem semáforo, apenas placas de Pare, isso faz com os motociclistas principalmente, abuse da alta velocidade”, pontuou.

A medida vai ser apenas educativa na primeira semana de abril. O agente tem que deixar claro que não é o drone que faz a notificação, mas sim o agente de trânsito que está utilizando dessa ferramenta como uma extensão dos olhos dele. Então a partir do momento que o agente visualiza através da câmera do drone aquela pessoa cometendo a infração naquele momento, em tempo real, ele é autorizado a lavrar a notificação de trânsito. “A partir da semana que vem, o nosso policiamento que vai entrar na parte de notificação, a viatura vai ser posicionada, porém o local que vai ser fiscalizado, a viatura não aparece. Ela estará ali, uma viatura caracterizada, os policiais fardados, não vai ser algo invisível para os condutores”, explicou.

