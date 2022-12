USF do Jardim Presidente é entregue à população após dez anos de espera

A partir de agora, unidade oferecerá atendimento médico, psicológico e odontológico

Campo Grande ganhou mais uma unidade de Atenção Primária nesta quarta-feira (20), a 11ª unidade a ser entregue nos últimos cinco anos e a 74ª existente no Município. Retomada após sete anos parada, a obra da USF (Unidade de Saúde da Família) do Bairro Jardim Presidente recebeu o nome do Dr. Nasri Siufi – cirurgião-dentista de formação, que faleceu em 2009 e deixou um legado de serviços prestados ao SUS (Sistema Único de Saúde). Em funcionamento, a unidade beneficiará mais de 9 mil pessoas da Mata do Segredo e região.

A obra da unidade faz parte do programa do Requalifica UBS a qual foi iniciada em 2012, sendo paralisada em 2015. Devido a entraves contratuais, houve a necessidade da abertura de um novo processo licitatório por parte da Prefeitura da Capital, o que fez com que a execução pudesse ser retomada em 2022. Além do Jardim Presidente, a nova unidade de saúde atenderá moradores dos bairros Jardim Campo Belo, Morada Verde, Morada do Sossego e a Comunidade Mandela.

Conforme a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, a população esperou por muito tempo pela nova unidade de saúde. “A nossa gestão sempre será pautada por atender a nossa população e, para isso, seguimos trabalhando incansavelmente para que a gente consiga avançar ainda mais”, discursou durante o evento, que foi marcado pela presença de demais autoridades, como o presidente da Câmara Municipal, vereador Carlão e do ex-prefeito da Capital Marquinhos Trad também esteve na inauguração.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites, a entrega proporcionará o acesso a um serviço de saúde de qualidade.“A partir de agora os pacientes terão acesso a uma série de atendimentos, sendo esta unidade referência para a região”.

O casal Marilda Pereira, 63, e José Anunciação, 63, foram prestigiar e ver de perto a entrega da nova unidade de saúde da família. “Moramos aqui há anos, e acompanhamos a luta dos vizinhos quando o assunto era saúde. Já estamos de idade, e nada melhor que ter na rua de casa profissionais capacitados”.

Novas unidades

Nos últimos cinco anos, dez novas unidades de saúde, além de três clínicas da família, foram inauguradas na Capital. São obras esperadas há mais de 30 anos pela população.

Para os próximos anos, a expectativa é de que seja possível concluir a obra da última unidade de saúde que se encontra parada, no Jardim Perdizes, e iniciar novos projetos, incluindo a construção de duas novas unidades, nos bairros Jockey Clube e Nova Esperança em Campo Grande.

O planejamento da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) prevê ainda obras de reforma e ampliação em mais de 20 unidades, incluindo as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e o CEM (Centro de Especialidades Médicas).

