Quinta-feira será de céu claro e calor de até 35°C em MS

As condições de tempo para esta quinta-feira (22) são de sol forte e céu com poucas nuvens em Mato Grosso do Sul. De acordo com a previsão do tempo do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) o clima fica estável, mas com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas nas regiões norte e leste.

As temperaturas seguem em elevação, com grande amplitude térmica, que é a diferença da mínima para a máxima num mesmo dia. Na região sul, por exemplo, estão previstas temperaturas mínimas entre 18°C e máximas de até 31°C. Já na região norte, mínimas entre 20°C e máximas de até 35°C.

Ainda segundo com o Cemtec, em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante leste. Em Campo Grande o sol brilha forte entre poucas nuvens ao longo de toda quinta-feira. Os termômetros podem registrar variação de temperaturas entre 21°C a 31°C.

Em Selvíria e Coronel Sapucaia, as máximas serão de 30ºC, em Naviraí 31ºC, em Três Lagoas e Mundo Novo 32ºC, em Água Clara, Nova Alvorada do Sul e Rio Brilhante 33ºC, em São Gabriel do Oeste, Sonora e Ponta Porã 34ºC, em Sidrolândia 35ºC, em Miranda 36ºC, em Corumbá 39ºC.