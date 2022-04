TRE/MS amplia horário de atendimento para regularização de título de eleitor

Faltando apenas um mês para finalizar o período de regularização eleitoral, o TRE/MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), ampliou os horários de expediente e atendimento ao público que será das 12h as 19h, com uma hora a mais de serviço.

O novo horário valerá para as secretarias e Cartórios Eleitorais, centrais e postos de atendimento durante o período de 4 de abril a 6 de maio. Fica estabelecido que 4 de maio é o último dia para solicitar operações de alistamento, transferência, revisão e regularização eleitoral. Este ano as eleições acontecem em 22 de outubro para votações de presidente da República, governadores, senadores e deputados.

O eleitor que não estiver com o título regularizado, que não votou e nem justificou a ausência nas ultimas três eleições, ou que teve o título de eleitor cancelado não poderá obter documento de passaporte ou carteira de identidade, receber vencimentos ou remuneração se estiver em qualquer função ou emprego público ou em instituições e empresas que tenham relação com o governo, conseguir empréstimos em qualquer estabelecimento bancário público, se inscrever em concursos públicos e ser empossado ao cargo, renovar matrícula em instituições de ensino oficiais ou fiscalizadas pelo governo, exigir a quitação do serviço militar ou imposto de renda para qualquer ato ou obter a certidão de quitação eleitoral.

Com informações do TRE/MS.