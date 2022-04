Novos trechos da Rui Barbosa serão interditado para obras do Reviva Campo Grande, confira:

Com avanço da segunda etapa de revitalização do microcentro de Campo Grande, novos trechos da cidade serão interditados ao longo deste semana. Para evitar congestionamentos, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), recomenda que os condutores atentem-se às interdições e optem por rotas alternativas.

A partir de hoje (5), a rotatória da rua Rachid Neder com a rua Rui Barbosa ficará parcialmente fechada no sentido “bairro – Ernesto Geisel”, a previsão é que o trecho siga interditado até amanhã (6). Na sequência, será fechado o mesmo trecho no sentido contrário.

O trecho que compreende a rua Rui Barbosa entre a Avenida Eduardo Elias Zahran e a Rua Otaviano de Souza, também será interditado para obras de drenagem. Na rua Otaviano de Souza o trânsito ficará totalmente fechado, com acesso somente local. A interdição tem previsão de ser liberada no próximo sábado (9).

A Rui Barbosa, entre as ruas Pernambuco e Eduardo Santos Pereira, segue interditada para obras de pavimento rígido. A previsão de liberação é para o dia 14 de abril.

Com informações da prefeitura de Campo Grande.