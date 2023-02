Traficante é morto durante confronto com a polícia no Tijuca

O traficante conhecido como “Escobar” foi morto durante confronto com policiais, na rua Aicás, no bairro Tijuca, em Campo Grande. Ele foi localizado por policiais após invadir uma residência e ameaçar uma família. No local do confronto foi encontrada uma pistola e porções de drogas.

Conforme boletim de ocorrência, por volta das 23h30, agentes da Polícia Militar estavam em uma ronda pelo bairro Tijuca, quando avistaram um carro estacionado no meio da rua e um homem, com comportamento suspeito e um pacote na mão.

Os agentes anunciaram uma abordagem, mas ele correu e entrou em uma residência. Os policiais foram atrás do suspeito à pé.

Dentro da casa, haviam duas mulheres e duas crianças que relataram aos policiais que o homem havia entrado no imóvel, alegando que usaria o local para realizar uma “negociação”. Elas afirmaram que ficaram com medo, então não se opuseram. Durante a fuga, o homem teria deixado o pacote na casa. Os agentes da PM continuaram a fazer buscas pela região, mas como não tiveram êxito, solicitaram reforço.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma moradora da vizinhança relatou ter escutado barulhos no telhado, que deram pistas sobre a direção que o suspeito havia fugido. Foi quando o encontraram em um terreno baldio na Rua Aicas.

Ao notar a presença da polícia, o traficante efetuou disparos na direção dos militares, que, em sequência, revidaram. O homem foi atingido e caiu no solo. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local, conforme relato dos militares.

No local do confronto foi apreendida uma pistola .380 carregada. No pacote que ele carregava havia porções de cocaína e maconha. O nome do homem não foi identificado, mas moradores da região afirmaram que ele era conhecido como Escobar, um traficante da localidade, e que estava foragido.

