Trabalhador morre após cair de caixa d’água de 23 metros

Um homem ainda não identificado morreu, na manhã desta quarta-feira (5), ao cair de uma caixa d’água com 23 metros de altura, em um canteiro de obras da empresa que trabalhava, na região do Jardim Itamaracá em Campo Grande.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe de resgate avançada foi ao local, juntamente com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Os socorristas realizaram manobras de RCP para tentar estabilizar e fazer o transporte do rapaz, mas ele veio a óbito no local.

Por nota, a empresa Log informou que ele estava com todos os equipamentos de segurança e que “está dando todo o apoio aos familiares e amigos do funcionário envolvido no acidente”.

Nota da empresa na íntegra

“A Log informa que registrou uma ocorrência na manhã desta quarta-feira (5/6) no canteiro de obras da unidade de Campo Grande (MS). A empresa imediatamente acionou o Samu e os bombeiros para realizar o atendimento do funcionário, que no momento do acidente estava portando todos os equipamentos de segurança previstos para atividade. A empresa está dando todo o apoio aos familiares e amigos do funcionário envolvido no acidente e vai colaborar de forma irrestrita com as autoridades para o esclarecimento do caso.”

Por Kamila Alcântara

Com informações da repórter Inez Nazira

