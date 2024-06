Homem de 33 anos morre atropelado após fugir de fazenda em Paraíso das Águas

Na noite de terça-feira (4), um homem identificado como Maicon, de 33 anos, foi encontrado morto após ser atropelado na BR-060, em Paraíso das Águas, a 277 quilômetros de Campo Grande. O acidente ocorreu pouco tempo depois de Maicon fugir da fazenda onde morava e trabalhava.

Por volta das 17h40, pessoas que passavam pela rodovia avistaram um homem caído às margens da via e notificaram a delegacia local. A polícia chegou ao local e encontrou Maicon com uma lesão na coluna cervical e sem sinais vitais. A ausência de vestígios do veículo envolvido no acidente tornou a cena ainda mais enigmática.

De acordo com o boletim de ocorrência, Maicon tinha fugido de sua residência em Camapuã uma semana antes e foi localizado em Paraíso das Águas na segunda-feira (3).

Seu cunhado, que o encontrou, afirmou que Maicon possuía deficiência mental e era usuário de drogas. Após encontrá-lo, o cunhado o levou de volta à fazenda onde trabalhava, mas Maicon disse que não queria permanecer no local e fugiu novamente, sendo encontrado morto na rodovia pouco tempo depois.

A polícia está tratando o caso como uma “morte a esclarecer” e a investigação ficará a cargo da Polícia Civil. As autoridades trabalham para encontrar mais informações sobre o veículo envolvido no atropelamento e esclarecer as circunstâncias exatas que levaram à morte de Maicon.

