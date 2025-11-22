Tomate cai até 68% e puxa alívio no custo da cesta básica em Campo Grande

Pesquisa semanal aponta redução expressiva no hortifrúti e estabilidade nos itens essenciais

A pesquisa de preços da cesta básica realizada pelo O Estado nesta sexta-feira (21) apontou queda significativa em produtos do hortifrúti, com destaque para o tomate, que atingiu o menor valor do mês em algumas redes da Capital.

O fruto, que vinha oscilando nas últimas semanas, foi encontrado a R$ 2,49 na menor cotação, contra R$ 7,99 no maior preço. A cebola aparece entre R$ 2,19 e R$ 3,79, enquanto a batata mantém estabilidade, variando de R$ 2,99 a R$ 4,99. Os valor são mapeados semanalmente, pela reportagem em seis supermercados da Capital, com objetivo de auxiliar os consumidores na hora de encher o carrinho de compras.

O leite Italac (1 litro), que havia recuado na semana anterior, permaneceu em patamar mais favorável, sendo vendido a partir de R$ 4,48, com teto de R$ 5,99. A continuidade dessa faixa de preços mostra tendência de acomodação do item, um dos mais representativos da cesta básica.

Nos produtos de mercearia, o comportamento geral foi de estabilidade. O arroz Tio Lautério (5 kg) variou entre R$ 13,98 e R$ 16,99, enquanto o feijão Bem-Te-Vi (1 kg) manteve valores entre R$ 5,69 e R$ 6,94. Óleo, açúcar, macarrão e farinha de trigo não apresentaram movimentos relevantes.

Entre os itens de higiene e limpeza, o levantamento mostrou flutuações pontuais, mas sem tendência de alta. O papel higiênico Neve (12 rolos) foi encontrado entre R$ 27,89 e R$ 32,99, e o sabão em pó OMO (1,6 kg) manteve valores entre R$ 20,69 e R$ 28,50, dependendo da rede.

Nas proteínas, o frango congelado oscilou entre R$ 8,75 e R$ 13,89, com o preço mais baixo repetindo o registrado na semana anterior. O coxão mole permaneceu estável, aparecendo a R$ 39,89 na menor cotação. A paleta suína variou pouco, sendo vendida entre R$ 16,90 e R$ 17,98.

Com o recuo expressivo do tomate e a manutenção dos preços reduzidos do leite, a cesta básica encerra a semana com cenário mais favorável ao consumidor. O O Estado segue acompanhando semanalmente os movimentos dos itens essenciais para medir o impacto direto no custo de vida em Campo Grande.

Por Djeneffer Cordoba

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais