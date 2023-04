Atrações para toda a família nesta sexta-feira Santa

Mesmo sendo um dia em que os cristãos reflitam e fiquem mais reflexivos, na Capital há atrações para quem está curtindo o feriado e também comemora a data. A encenação da Paixão de Cristo está prevista, um passeio a cidade da Páscoa também pode animar o começo de sua noite, com a apresentação de uma peça teatral, assim como uma boa música clássica oferecida em um dos shopping da cidade.

Serviço:

Paixão de Cristo no Santuário de N. Sra. do Perpétuo Socorro – Igreja tem programação desde 6h às 15h com adoração ao Santíssimo Sacramento. Às 15h tem Celebração da Paixão do Senhor, às 16h30 será Veneração do Cristo Morto e às 19h terá Via Sacra Processional e Canto do Perdão. Começou às 6h e seguirá até às 19h, na Avenida Afonso Pena, 377. Entrada é gratuita.

Cidade da Páscoa – A companhia teatral Senta que o Leão é Manso apresenta a linda história de amor da humanidade para os cristãos. A peça conta com 40 atores, todos acadêmicos da universidade católica. Os grupos de dança Ararazul e Coral, ambos também da UCDB, fazem participações especiais. Começa às 19h30, na Cidade da Páscoa, nos Altos da Avenida Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Espetáculo Paixão de Cristo – Com apresentação da Orquestra Fontinele e mais de 100 atores, a encenação promete ser um grande espetáculo com cenografia e solidariedade, com arrecadação de alimentos e agasalhos. Será às 19h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: 1 kg de alimento não perecível.

