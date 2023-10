Tereza Cristina pensa ser cedo assumir a sucessão de Bolsonaro

Tereza acha cedo falar em 2026 e Tenente Portela prega lealdade ao capitão

Ex-presidente mostrou desejo de ter a senadora como candidata à presidência

A entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao jornal O Estado repercute no cenário político sobre os nomes para as eleições de 2024 e de 2026. Bolsonaro revelou que apoiaria a senadora Tereza Cristina à presidência em 2026, e o ex- -deputado Capitão Contar, que concorreu ao Governo de 2022, em ser candidato a vereador ou prefeito de Campo Grande, além de revelar que tem, em Mato Grosso do Sul, um conselheiro que o ajuda passar todo o panorama político de MS, que é o suplente de Senado, Tenente Portela.

Bolsonaro afirmou se “aparecer um candidato com alguma chance”, poderá apoiar, do campo centro-direita, e que não tem nada contra a prefeita Adriane Lopes (PP). Esta afirmação caiu como uma bomba, na questão de Adriane poder ter apoio do PL à reeleição, já que foi Tereza Cristina que convidou a prefeita a se filiar ao partido.

Procurada pelo jornal O Estado, a senadora Tereza Cristina quis, primeiro, agradecer o ex-presidente Bolsonaro pelas palavras e a confiança depositada no período em que trabalharam juntos. “Sou grata a ele (Bolsonaro), por ter confiado no meu trabalho e da minha equipe, à frente do Ministério da Agricultura”, disse.

A senadora salientou que ainda é cedo para se falar sobre a eleição de 2026 e, principalmente, em sucessão. “Também acho que é muito cedo para falar de 2026, estamos hoje no terreno das especulações, há muitos nomes na bolsa de apostas. É claro que me sinto honrada por ter meu nome citado como presidenciável por políticos de destaque de diferentes legendas, mas sempre digo que ninguém é candidato de si mesmo”, esclareceu.

Tereza Cristina emendou, ao comentar sobre possível apoio à prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, que almeja buscar a reeleição. “Sobre a disputa eleitoral de 2024 para a Prefeitura de Campo Grande, o que posso dizer é que o PP vai ter candidato e o PL talvez tenha. É normal que os partidos tentem se fortalecer, a cada disputa. O importante é, lá na frente, as forças da direita conseguirem se unir para vencer e governar”, afirmou Tereza, despistando uma possível indicação de vice do PL.

O ex-deputado Capitão Contar (PRTB) foi lembrado por Bolsonaro e respondeu ao ex-presidente.

“Sei do respeito que Bolsonaro tem pelo nosso trabalho e, como ele mesmo já disse, nós temos, sim, conversado sobre a importância das eleições de 2024, para que a gente tenha êxito em 2026. São eleições importantes para MS e também para o Brasil e precisamos expandir nossas frentes. Temos grande responsabilidade e vamos juntos fortalecer nossa base. Quem tiver as melhores condições de representar nosso grupo e ter alcance de votos verdadeiros, terá o apoio natural para disputar as eleições. Apesar de faltar pouco mais de um ano para as eleições e nada estar, de fato, definido, já vemos alguns movimentos de ataque e fake news. Isso mostra que deve ter gente com medo de uma possível candidatura nossa. Mas, reafirmo que meu foco é trabalhar para ajudar a eleger bons vereadores e prefeitos, em todo o Estado e estarei onde for melhor para Mato Grosso do Sul.” – Para Contar, melhor nome terá apoio

O suplente de Senado, Tenente Portela, se diz grato pelo carinho recebido por Bolsonaro, nestes 35 anos de amizade. Portela define que foi Bolsonaro que o incentivou a entrar na política. “Como diz Bolsonaro, a lealdade que ele fala de nós é, de fato, o significado da palavra lealdade”, resumiu. Bolsonaro e Portela serviram ao Exército, em Nioaque, de 1979 a 1981.

Por – Alberto Gonçalves

