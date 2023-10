Secura do ar e temperaturas amenas permanecem nesta quarta-feira

Com temperaturas amenas e clima seco, a quarta-feira (19) prevê nebulosidade em todo o estado com temperaturas não passando de 31°C, em Coxim.

Na região central, a mínima será de 16°C e a máxima de 27°C, inclusive, na capital. Segundo o metereologista, Natálio Abrahão não há previsão de chuva até o fim do mês de julho.

Em Porto Murtinho, Dourados, Ponta Porã, Iguatemi e Anaurilândia as temperaturas variam entre a mínima de 12°C (Iguatemi) e a máxima de 24°C (Porto Murtinho e Anaurilândia). Na região de Dourados, a temperatura varia entre 16°C e 23°C.

Na região leste, temperaturas mais altas, variando entre 17°C e 30°C, em Três Lagoas, e 18°C e 29°C, em Paranaíba.

