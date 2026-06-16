Terça-feira tem tempo mais firme, aumento de nuvens e chances de chuvas pontuais em regiões de MS

Estão previstas temperaturas mínimas entre 7-9°C no estado, podendo ocorrer valores inferiores a 7°C em pontos isolados, especialmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste

Nesta terça-feira (16), a previsão indica tempo mais firme em Mato Grosso do Sul, porém com significativa cobertura de nuvens. Embora a probabilidade de chuva diminua em relação aos dias anteriores, ainda podem ocorrer chuvas fracas e chuviscos isolados, principalmente nas regiões centro-norte, norte e nordeste do estado.

A alta umidade disponível na atmosfera favorece a formação de nevoeiros e neblinas, com redução da visibilidade.

Estão previstas temperaturas mínimas entre 7-9°C no estado, podendo ocorrer valores inferiores a 7°C em pontos isolados, especialmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste.

Os ventos atuam predominantemente do quadrante sul com velocidades que variam entre 30 – 50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 8-14°C e máximas entre 15-21°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 14-18°C e máximas entre 19-24°C.

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 14-20°C e máximas entre 21-28°C.

Campo Grande (Capital): Mínimas entre 15-17°C e máximas entre 20-23°C.

Com informações do Cemtec.

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