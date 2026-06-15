MS será beneficiado por programa inédito que destinará R$ 29 milhões para projetos culturais no Centro-Oeste

Iniciativa do MinC busca ampliar o acesso de artistas e produtores sul-mato-grossenses aos recursos da Lei Rouanet e fortalecer a economia criativa no Estado

Mato Grosso do Sul está entre os estados contemplados pelo Programa Rouanet Centro-Oeste, iniciativa inédita lançada nesta segunda-feira (15) pelo MinC (Ministério da Cultura), em Cuiabá (MT). O programa vai destinar R$ 29 milhões para fomentar projetos culturais nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal.

A proposta tem como objetivo ampliar o acesso aos mecanismos de incentivo da Lei Rouanet e democratizar a distribuição dos investimentos culturais federais em uma região historicamente menos beneficiada por esses recursos.

Representando Mato Grosso do Sul durante o lançamento, o diretor-presidente da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), Eduardo Mendes Pinto, participou da agenda ao lado de representantes do MinC, do Escritório Estadual do Ministério da Cultura em Mato Grosso do Sul, do SESI-MS (Serviço Social da Indústria de Mato Grosso do Sul), gestores públicos e agentes culturais da região.

Para Eduardo Mendes Pinto, o programa representa uma oportunidade importante para impulsionar a produção cultural sul-mato-grossense e fortalecer a economia criativa no Estado.

“Recebemos o Programa Rouanet Centro-Oeste com muita expectativa. Trata-se de uma ação estratégica para ampliar o acesso dos nossos artistas, produtores, instituições e coletivos culturais aos mecanismos de financiamento. Mato Grosso do Sul possui uma diversidade cultural extraordinária e esse investimento cria novas oportunidades para que nossos projetos ganhem visibilidade, gerem emprego, renda e fortaleçam a identidade cultural do nosso Estado”, afirmou.

O programa conta com recursos de empresas públicas e estatais, entre elas a Petrobras, a TBG (Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil), a Transpetro, a Fundação Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, em parceria com o Governo Federal.

Além do incentivo financeiro, o Rouanet Centro-Oeste prevê critérios voltados à descentralização dos recursos, ao estímulo à participação de novos proponentes e à valorização da diversidade cultural regional. A iniciativa deverá contemplar manifestações populares, culturas tradicionais e projetos desenvolvidos em diferentes territórios do Centro-Oeste.

De acordo com o MinC, as regras, critérios de participação e procedimentos para inscrição serão publicados no Diário Oficial da União desta terça-feira (16). A expectativa é que o programa amplie significativamente a participação de projetos de Mato Grosso do Sul nos recursos da Lei Rouanet, contribuindo para o fortalecimento do setor cultural e para a geração de emprego e renda no Estado.

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