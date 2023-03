“Tenho que fazer malabarismos”, aumento da passagem sufoca orçamento do campo-grandense

A partir de hoje (1º), entra em vigor o novo valor da tarifa de ônibus em Campo Grande, com isso passageiros terão que desembolsar R$ 4,65 para usar o transporte público. O decreto que oficializa o reajuste da passagem em 12,56% foi publicado ontem (28) no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande).

A cuidadora Valdina, usa o transporte público de 3 a 4 vezes por semana e ressalta que enfrenta problemas frequentes como atrasos e má estrutura dos veículos.

“Esse aumento deixa a desejar, porque os ônibus continuam lotadas e velhos. Também tem a questão das freadas bruscas e dos atrasos. Tem vez que eu passo muito tempo esperando um ônibus, já cheguei atrasada no trabalho por causa disso. A minha filha faz tratamento, então muitas vezes eu tenho que levar ela nas consultas e é um dinheiro que a gente tem que fazer um malabarismo. É tirar de uma coisa, para suprir outra. E o transporte é uma coisa que a gente necessita”, lamentou.

Simone, 37 anos, trabalha em um convênio de saúde e usa o transporte coletivo diariamente para ir e vir do trabalho. Com gasto somado de R$ 46,50 por semana com a passagem, ela avalia que o aumento irá impactar diretamente em sua condição financeira.

“Pego quatro ônibus por dia, sem incluir a integração. Então, no total eu gasto 2 passes por dia, dez passes por semana. Então a mudança no preço vai me afetar, já que eu uso todos os dias”, explica.

O novo valor coloca a Capital de Mato Grosso do Sul entre as 10 cidades com a tarifa mais alta do país. Para Simone, o valor da tarifa é totalmente incompatível com a qualidade do serviço prestado a população.

Tem ônibus que só faltam parar no meio da rua. Esses dias eu peguei um no União que chegou meia hora atrasado no ponto. O motorista só falou ‘ninguém reclama que os ônibus estão péssimos, então nunca melhora’. Era 19h da noite, eu cheguei na minha casa quase 21h. No o horário de pico, é ainda pior, princialmente a partir das 17”, ressaltou Simone.

Reajuste da tarifa

Com o reajuste, os usuários do serviço de transporte coletivo, pessoas físicas e jurídicas de direito privado pagarão R$ 4,65; enquanto aos órgãos públicos da administração direta e indireta irão pagar R$ 5,80.

O novo valor da passagem foi anunciado pela prefeitura de Campo Grande no dia 14 de fevereiro e foi decidido após diversas negociações entre Estado e Município. Após acordo foi determinado que o Governo de Mato Grosso do Sul irá repassar mais de R$ 10 milhões à Prefeitura para custear o passe dos estudantes da REE (Rede Estadual de Ensino),

Outro subsídio que contribui para um reajuste menos impactante foi a alteração na lei sobre a isenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza), para o transporte coletivo. A mudança foi aprovada pela Câmara de Vereadores no início deste mês em regime de urgência.

Conforme a proposta da prefeitura, a isenção será integralmente repassada ao preço da tarifa, com objetivo de atenuar o valor pago pelos passageiros.

Com informações da repórter Mylena Fraiha.

