Tarifa de ônibus a R$ 4,65 entra em vigor na quarta-feira

A partir desta quarta-feira (1º), usuários do transporte público de Campo Grande terão que desembolsar uma valor a mais para utilizar o serviço, que passará de R$ 4,40 para R$ 4,65. O decreto que oficializa o reajuste de 12,56% na tarifa foi publicado nesta terça-feira (28) no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) e assinado pelo diretor-presidente da Agereg (Agência de Regulação dos Serviços Públicos), Odilon de Oliveira Junior.

Com o reajuste, os usuários do serviço de transporte coletivo, pessoas físicas e jurídicas de direito privado pagarão R$ 4,65; enquanto aos órgãos públicos da administração direta e indireta irão pagar R$ 5,80.

O novo valor foi anunciado pela prefeitura de Campo Grande no dia 14 de fevereiro e foi decidido após diversas negociações entre Estado e Município. Após acordo foi determinado que o Governo de Mato Grosso do Sul irá repassar mais de R$ 10 milhões à Prefeitura para custear o passe dos estudantes da REE (Rede Estadual de Ensino),

Outro subsídio que contribui para um reajuste menos impactante foi a alteração na lei sobre a isenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza), para o transporte coletivo. A mudança foi aprovada pela Câmara de Vereadores no início deste mês em regime de urgência.

Conforme a proposta da prefeitura, a isenção será integralmente repassada ao preço da tarifa, com objetivo de atenuar o valor pago pelos passageiros.

O novo valor coloca a Capital de Mato Grosso do Sul entre as 10 cidades com a tarifa mais alta do país.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: