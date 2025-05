Tempo seco persiste em MS nesta quarta, com sol e temperaturas em elevação

Clima continua sob influência de sistema de alta pressão, com baixa umidade e possibilidade de calor de até 32°C em algumas regiões

A previsão para esta quarta-feira (14) em Mato Grosso do Sul aponta a manutenção do tempo firme e seco, com predomínio de sol e variação de nuvens ao longo do dia. A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém as condições estáveis e favorece a elevação gradual das temperaturas em todo o estado.

As mínimas seguem amenas pela manhã, oscilando entre 13°C e 17°C, mas ao longo da tarde o calor deve predominar, principalmente nas regiões norte, sudoeste e pantaneira, onde os termômetros podem chegar a 32°C. Em municípios como Corumbá e Coxim, o aquecimento será mais intenso. Já nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados, as máximas devem variar entre 23°C e 27°C.

Na capital, Campo Grande, a temperatura deve começar entre 17°C e 20°C e alcançar os 28°C nas horas mais quentes. A umidade relativa do ar segue baixa, variando entre 25% e 45%, o que exige atenção à hidratação e cuidados com atividades ao ar livre durante os períodos mais secos do dia.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram