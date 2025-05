Arthur Elias convoca seleção para amistosos contra o Japão

A grande novidade é o retorno da Rainha Marta

O técnico Arthur Elias convocou, na tarde desta terça-feira (13), a seleção feminina para os dois amistosos contra o Japão que serão disputados em São Paulo. A maior novidade da relação de jogadoras chamadas é a presença da Rainha Marta, que primeira vez defenderá o Brasil desde a disputa da última edição dos Jogos Olímpicos, em 2024.

As partidas contra a seleção nipônica fazem parte da preparação para a próxima da Copa América de futebol feminino, que será disputada em julho no Equador.

O primeiro jogo será disputado no dia 30 de maio, a partir das 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, na capital paulista. Brasil e Japão voltam a medir forças no dia 2 de junho, a partir das 20h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Relação de convocadas:

Goleiras: Lorena (Kansas – EUA), Camila (Cruzeiro) e Claudia (Fluminense).

Zagueiras: Isa Haas (Cruzeiro), Kaká (São Paulo), Tarciane (Lyon – França), Mariza (Corinthians) e Thais Ferreira (Corinthians).

Laterais: Fê Palermo (Palmeiras), Bruna Calderan (São Paulo), Yasmim (Real Madrid – Espanha) e Fátima Dutra (Ferroviária).

Meio-campistas: Angelina (Orlando Pride – Estados Unidos), Duda Sampaio (Corinthians), Laís Estevam (Palmeiras), Yaya (Corinthians) e Ana Vitória (Atlético de Madrid – Espanha).

Atacantes: Amanda Gutierres (Palmeiras), Jheniffer (Tigres – México), Gio (Atlético de Madrid – Espanha), Kerolin (Manchester City – Inglaterra), Dudinha (São Paulo), Jhonson (Corinthians), Luany (Atlético de Madrid – Espanha), Debinha (Kansas – Estados Unidos) e Marta (Orlando Pride – Estados Unidos).

Com informações da Agência Brasil.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.