Tempo instável e alerta de chuva intensa marcam quarta-feira em Mato Grosso do Sul

Nesta quarta-feira (27), Mato Grosso do Sul amanheceu com céu nublado, indicando um dia de tempo instável em grande parte do estado. A previsão mantém o alerta para a variação de temperaturas variando e a possibilidade de chuvas intensas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande, a temperatura mínima registrada foi de 22ºC nesta manhã e a máxima prevista é de 27ºC. Essas condições se estendem por diversas regiões, como na região sul do estado, onde cidades como Ponta Porã não devem ultrapassar os 27ºC, enquanto em Dourados a máxima chega a 29ºC.

Mas as regiões pantaneira e norte, devem ser registradas as temperaturas mais elevadas. Coxim atinge máxima de 26ºC, Corumbá 28ºC, Aquidauana 29ºC e Porto Murtinho 31ºC, tornando essas áreas potenciais focos de calor ao longo do dia.

Apesar da previsão de altas temperaturas, dezenove municípios do estado estão em alerta até o fim da manhã de hoje por conta do risco de chuvas intensas. O alerta, emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), abrange áreas como Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Ladário, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora.

O Cemtec explica que essas instabilidades são resultado da ação de ventos úmidos, provenientes do anticiclone no Oceano Atlântico, e da presença de uma área de baixa pressão atmosférica. Esses fenômenos, combinados, aumentam a probabilidade de ocorrência de chuvas intensas e podem trazer consequências para as áreas afetadas.

Diante desse cenário, é importante que a população fique atenta às atualizações meteorológicas e a tomar precauções necessárias para evitar transtornos decorrentes das condições climáticas adversas.

Com informações do Inmet e Cemtec.

