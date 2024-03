PSB confirma apoio ao PSDB e abre porta para indicar vice

Confirmação aconteceu nessa terça e não está definido vice de Beto

O PSB (Partido Socialista Brasileiro), confirmou nessa terça-feira (26), o apoio a candidatura de Beto Pereira, pré-candidato do PSDB a prefeito de Campo Grande, que já estava sendo comentado nos bastidores da política estadual. O anúncio foi feito pelo presidente do Diretório Municipal de Campo Grande do PSB, vereador Carlão e pelo presidente do Diretório Estadual, Paulo Duarte, que estavam acompanhados por Beto Pereira (PSDB)

“Olhando o cenário aqui de Campo Grande, que tem no nome do deputado federal Beto, um jovem preparado que tem experiência administrativa, foi prefeito, foi deputado estadual, foi deputado federal, então, não é um apoio sem olhar quem nós estamos apoiando, alguém que efetivamente tenha preparo, tenha condições de administrar uma capital de um milhão de habitantes que é Campo Grande”, disse Paulo Duarte.

A confirmação do anúncio, reascende a possibilidade do partido indicar o nome do pré-candidato a vice na chapa do PSDB, no caso, o nome do vereador Carlão. Ambos não confirmam, mas também não descartam essa opção. Segundo o pré-candidato Beto Pereira, a sigla tem nomes qualificados tanto para compor a chapa como vice, como também, poderá fazer parte da administração em outros cargos, caso, saiam vitoriosos da eleição em outubro.

“Quadros importantes pertencem a esse partido, muito bem aqui frisado pelo presidente regional, liderados sobre a batuta do grande presidente Carlão, nós sabemos da história do Carlão, a sua história de militância, os seus compromissos com a comunidade de Campo Grande, com aqueles menos favorecidos, entendemos que o PSB é um partido que tem militância, isso é importante para fazer com que qualquer projeto tenha sucesso, isso para nós é algo que contou de forma muito favorável e eu não tenho dúvida que dentro do PSB, como dentro de qualquer outro partido aliado, nós temos sim, nomes importantes, que podem e que vão, formar conosco a chapa majoritária. Nós entendemos que o PSB tem nomes importantes e, aqui ressalto mais uma vez, o nome do Carlão, importante sua participação”, declarou Beto Pereira.

No entanto, a escolha do vice só acontecerá mais perto das convenções. “A decisão de quem será e participará conosco na campanha majoritária ainda, vai ser uma decisão para perto das convenções, olhando não só critérios técnicos, mas qualitativos e eleitorais”, pontuou o pré-candidato.

Quanto a possibilidade compor a chapa como vice, Carlão diz que está preparado, caso seja acionado, mas que isso não foi uma condição para o apoio do PSB a pré-candidatura tucana. “Juntos nós vamos construir, se precisar do PSB com os demais partidos, o Beto já falou, o perfil que vai precisar para ser vice, porque vice, não pode puxar para baixo, vice que seja uma âncora, ele vai atrapalhar a eleição dele. Nós teremos um vice, que realmente, vai ajudar ele na pesquisa quantitativa e na qualitativa, tem que ter votos! O vice tem que ter votos!”, declarou Carlão.

Alianças

O PSB, é o quarto partido confirmado na aliança que deverá apoiar a candidatura de Beto Pereira em outubro sendo que anteriormente já teve confirmado o apoio do PSD, Republicanos e Podemos. Além do apoio político, Beto agora tem aliança com cinco (pois soma-se o PSDB), dos doze partidos que têm tempo no horário da propaganda eleitoral, o que segundo os articuladores da sua campanha é um fator que pode ser decisivo na disputa pelo voto do eleitor.

Como a janela partidária deve se fechar somente no dia 7 de abril a possibilidade de mudança de sigla já vai chegando ao fim e ao seu final devem estar delineadas as chapas proporcionais. Os partidos que já fecharam aliança com o PSDB são os que já abriram mão da candidatura própria para a disputa pela prefeitura da Capital e neles estão sendo alocados políticos que devem concorrer à Câmara municipal e que ficaram sem espaço no ninho dos Tucanos.

Corumbá

Após confirmar que não terá candidato na disputa pela prefeitura da Capital e de Dourados o PSB confirmou a filiação do médico Gabriel Alves de Oliveira, pré-candidato à prefeitura de Corumbá e o vereador, também do município corumbaense, Chicão Vianna. Na oportunidade, se filiaram ao PSB/MS, Flávia Porto da Mota Vasconcelos, vereadora em Sonora; Ezequiel Reginaldo do Santos, pré-candidato a prefeito, também de Sonora e o vereador Hélio César da Silva, de Nova Alvorada do Sul.

