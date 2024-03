Tempestade de poeira atinge interior do Estado e chuva reduz temperaturas

Uma tempestade de poeira tomou conta do céu de alguns municípios de Mato Grosso do Sul no início da tarde desta quinta-feira (21), principalmente em Dourados, Ivinhema, Ponta Porã, Iguatemi e Sidrolândia.

Segundo o Climatempo, foram registrados ventos de 80 km/h em Dourados e 63 km/h em Ponta Porã. A ventania que chegou ao Estado pelo sul, avança até o centro e chegou em Campo Grande. Segundo meteorologista do Cemtec-MS, Vinícius Sterling, a frente fria que está avançando pela região sul em direção ao sudeste e centro-oeste do Estado deve ter grandes impactos. Durante a madrugada desta quinta-feira (21), Rio Grande do Sul foi acometido com intensos vendavais com velocidade de 140 km/h. https://oestadoonline.com.br/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Video-2024-03-21-at-17.19.44-2.mp4

Mato Grosso do Sul está sob dois alertas de tempestade emitidos pelo Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet), com previsão de muitas nuvens com pancadas de chuvas em áreas isoladas da cidade durante a tarde e a noite, quando também pode haver trovoadas.

Em Campo Grande, ventania de 19 km/h atingiu a Capital por volta de 12h, conforme informações do Climatempo. É previsto chuva para as próximas horas que grande parte do Estado, entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h), e possível queda de granizo.



Na região da fronteira, a chuva que já chegou em Pedro Juan Caballero, o vendaval causou destelhamento de casas e um motociclista chegou a ser ferido por uma árvore que foi arrancada com o vento. Populares que estavam na região o auxiliaram. Ele apresentava apenas escoriações e se recusou a ser encaminhado ao hospital.

