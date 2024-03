Dourados atinge a marca de 40 mil vacinados contra a dengue

A cidade Dourados, primeira do país a iniciar a campanha de vacinação em massa contra a dengue em Dourados atingiu, na última terça-feira (19), a marca de 40 mil pessoas com a primeira dose.

De acordo com o levantamento divulgado pelo Núcleo de Imunização da Sems (Secretaria Municipal de Saúde), são exatos 40.461 douradenses que iniciaram a imunização contra a doença.

Segundo a estimativa da Prefeitura de Dourados, são esperadas aproximadamente 150 mil pessoas, entre 4 e 59 anos para se vacinar seguindo a faixa etária permitida pela Anvisa. Desse número devem ser retiradas as pessoas para a qual a vacinação não é indicado como: mulheres grávidas, amamentando ou que estejam planejando gravidez imediata, imunossuprimidos ou que estejam fazendo tratamento para doenças que atacam o sistema imunológico.

O imunizante é do laboratório japonês Takeda, sendo aplicado em duas doses com eficácia de 80%. O imunizante é aprovado nacionalmente pela Anvisa.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.