Tempestade com ventos de até 100 km/h coloca em risco 33 municípios de MS

Um alerta de perigo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) coloca 33 municípios de Mato Grosso do Sul sob risco de tempestade entre esta terça-feira (17) e quarta-feira (18). O aviso prevê chuvas intensas, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo em diversas regiões do Estado.

De acordo com o Inmet, são esperadas precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a 50 a 100 milímetros por dia. Os ventos podem variar de 60 a 100 km/h, o que eleva o risco de quedas de árvores, alagamentos, danos em plantações e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Entre os municípios sob aviso estão cidades do sul, sudeste e cone-sul do Estado, como Dourados, Naviraí, Ponta Porã, Nova Andradina, Ivinhema, Iguatemi, Amambai e Mundo Novo, além de localidades da região leste, como Bataguassu e Santa Rita do Pardo.

Na Capital, Campo Grande, a previsão indica temperaturas elevadas, com mínima de 24°C e máxima que pode chegar a 38°C. A umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 90%. Na tarde de segunda-feira (16), já foram registrados episódios de chuva em bairros como Monte Carlo, Vila Planalto, São Francisco, Vivendas do Bosque, Cabreúva e Carandá Bosque. No Bairro Los Angeles, o volume foi suficiente para causar alagamentos em ruas e residências.

Calor extremo lidera ranking nacional

Além do risco de tempestades, Mato Grosso do Sul voltou a se destacar pelas altas temperaturas durante o Carnaval. Pelo segundo dia consecutivo, municípios do Estado lideraram o ranking nacional de calor. Três Lagoas registrou a maior temperatura do país nesta segunda-feira (16), com 38,5°C, segundo o Inmet.

Outras cidades também apareceram entre as mais quentes do Brasil, como Água Clara (38,2°C), Porto Murtinho (37,7°C), Aquidauana (37,6°C) e Corumbá (37,5°C). No domingo (15), Três Lagoas já havia alcançado o topo do ranking, com 36,9°C.

A previsão indica que o calor intenso deve persistir nesta terça-feira (17), favorecendo a formação de pancadas de chuva isoladas, principalmente à tarde e à noite, de forma rápida e localizada. A partir de quarta-feira (18), a tendência é de aumento das áreas de instabilidade e maior frequência de chuva em diferentes regiões do Estado. Com mais nebulosidade, as temperaturas podem apresentar leve queda, mas a sensação de abafamento deve continuar elevada, típica deste período do ano.

