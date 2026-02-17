Shows, apresentações e bloco dos palhaços são destaques no maior carnaval do Centro-Oeste nesta terça

Festa em Corumbá tem programação para todos os públicos e se estende até a madrugada na Praça Generoso Ponce com muita comemoração

Nesta terça-feira (17), a programação no Carnaval de Corumbá continua com muita folia e empolgação. A agenda teve início ao meio-dia, no Porto Geral, com o Casario Folia, que reúne apresentações da Banda do Roxo, Coisa Nossa e Bateria Furacão. À tarde, às 16h, o Jardim da Independência recebe o Jardim Folia Carnaval Inclusivo, com apresentação do DJ Thiago Ximenos.

Segundo a Prefeitura de Corumbá, a partir das 19h, a programação segue para a Passarela do Samba com o Carnaval Cultural. O evento terá shows da Banda do Clebinho, Banda HP e Banda MBW, além de apresentações tradicionais como corso, pastorinhas, frevo, cordões carnavalescos e o Bloco dos Palhaços.

Posteriormente, os shows se concentram na Praça Generoso Ponce. Às 23h30 sobe ao palco o cantor Rominho. Em seguida, a Bateria Pulso Forte se apresenta à 01h30 e, às 03 horas, a Bateria Barcelona encerra a programação do dia.

