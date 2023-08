Suzano antecipa obra e fábrica de celulose deve operar em junho do próximo ano

A Suzano antecipou a previsão de início das operações do Projeto Cerrado para até junho de 2024, segundo fato relevante ao mercado. A informação foi dada pela empresa na quarta-feira (2).

O projeto refere-se à construção de uma nova planta de produção de celulose no município de Ribas do Rio Pardo. A companhia estimava, anteriormente, que a nova planta entraria em operação no segundo semestre de 2024, de acordo com fato relevante datado de 28 de outubro de 2021.

A previsão ocorre “em virtude do avanço das obras e da consequente melhor visibilidade sobre seu desenvolvimento”, segundo a Suzano. As outras estimativas sobre o projeto, incluindo de investimento total de 22,2 bilhões de reais, foram mantidas, de acordo com a gigante de celulose. O anúncio foi muito bem recebido pelos secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, que salientou que isso mostra a confiança da Suzano no potencial do MS e na segurança jurídica para o investimento.

Na terça-feira, o presidente da Suzano, Walter Schalka, esteve visitando o “MS Day”, evento do Mato Grosso do Sul realizado em São Paulo e falou do ambiente favorável aos negócios oferecido pelo Governo do Estado. Além de apresentar os principais programas e projetos do Governo do Estado para a classe empresarial do país, o “MS Day” teve por objetivo mostrar as potencialidades do Estado que atraem grandes investimentos privados.

"No Mato Grosso do Sul, há a possibilidade de fazer investimentos com velocidade, com qualidade. Tem uma infraestrutura adequada, uma forma de relação com as empresas que é muito positiva e muito contributiva, sempre com qualidade. E a disponibilidade de terras, áreas e competitividade florestal e industrial, o que nos levou a fazer investimentos relevantes", salientou o presidente da empresa. A nova planta terá capacidade nominal de 2,55 milhões de toneladas de produção de celulose de eucalipto ao ano.