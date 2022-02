Suspeito de torturar e matar esposa na Capital é preso na rodoviária de Cuiabá

O suspeito de ter assassinado a esposa Francielli Guimarães Alcântara, 36, foi encontrado e preso na tarde desta segunda-feira (31) no Terminal Rodoviário de Cuiabá, Capital de Mato Grosso, após a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) ter passado a tarde focada no caso e até mesmo conversado com o suspeito via telefone, pedindo para que ele se entregue.

Segundo a delegada Maíra Pacheco, chegou informações hoje de que possivelmente o suspeito estaria em Cuiabá. ”Entramos em contato com a Polícia Civil de Mato Grosso, pois havia um parente dele em Cuiabá, sendo localizado posteriormente através de fotografias.”

Entenda o caso

Francielli Guimarães Alcântara, foi encontrada morta na casa em que vivia com o marido, 46, no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande. Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi torturada e agredida até a morte, o que deixa como principal suspeito do crime o esposo.

Antes de ser encontrada morta, a vítima já sofria agressões pelo marido. Vizinhos e familiares denunciaram os maus tratos e o cárcere ainda no ano passado, mas mesmo com a insistência dos mais próximos para que a vítima saísse da situação, o caso terminou em tragédia.

(Com Willian Leite)