Superlotado e sem leitos, Hospital Regional busca vagas pediátricas em outros locais

Após denúncia de atendimento pediátrico em corredor, o HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) se manifestou e afirmou a superlotação de leitos infantis no local. O hospital está atendendo acima do limite e ainda está solicitando vagas para pacientes em outros locais.

O Estado Online entrou em contato com o hospital para saber o número de leitos e quantos pacientes a mais o HRMS vem atendendo, mas não obtivemos esta informação. Em resposta a unidade hospitalar justificou a superlotação pois o “serviço de pronto atendimento médico pediátrico (Pam PED) vem recebendo uma demanda excessiva de pacientes encaminhados por vaga zero pela regulação municipal, uma vez que os hospitais públicos de Campo Grande sofrem com a falta de leitos pediátricos”.

Conforme o Hospital Regional, o caso já foi oficializado a Sesau, o Ministério Público e o CRM/MS (Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul), informando que corre o risco de crianças ficarem sem atendimento.

“Foi solicitado ainda que não seja mais enviados pacientes de forma excessiva para está unidade hospitalar, pois a a superlotação do setor pediátrico pode acarretar em desassistência, ou seja a falta de atendimento para as crianças em nosso PAM PED“, informou o hospital.

Ainda conforme a assessoria, o HRMS já trabalha além da capacidade técnica com o elevado número de pacientes regulados. “Faltam leitos nas enfermarias para esses pacientes que estão sendo atendidos de forma paliativa nos corredores“, concluiu.

Ao Estado Online a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) informou que o número de pacientes encaminhados está dentro do que foi pactuado com a entidade.

Os demais casos ficam por conta da “vaga zero”, que segundo a secretaria são encaminhados pela unidade hospitalar ser a mais adequada para atendimento.