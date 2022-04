Semana Municipal de Trânsito acontece essa semana em Três Lagoas. Confira a programação

Com o tema “No trânsito, sua responsabilidade, salva vidas”, começou ontem (25) a 16ª Edição da Semana Municipal de Trânsito em Três Lagoas. A semana foi aberta com live do Deptran (Departamento Municipal de Trânsito), que foi mediada pelo agente de trânsito Sebastião Luiz Bezerra Neto, e abordou o tema “Transporte de crianças”.

Entre os assuntos abordados no evento, estão temas como a lei municipal sobre bicicletas, engenharia de trânsito, riscos de dirigir com sono, acidentes no trânsito, e o tema da live de ontem, transporte de crianças. As palestras serão transmitidas na rede social @deptrantl e palestras com estudantes, nas unidades de ensino e blitz.

A Semana Municipal antecede o Mês Nacional em Alusão ao Trânsito, o “Maio Amarelo”, criado para discutir o tema segurança viária com o objetivo de reduzir os acidentes e mortes no trânsito.

A programação se encerra sexta-feira (29), e é destinada a todos condutores e pedestres três-lagoenses e irá contar com palestras e lives que explicam a importância e medidas para um trânsito mais seguro.

Confira a programação: