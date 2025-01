Sul-mato-grossense sobrevive a queda de helicóptero em São Paulo

O piloto do helicóptero que caiu em Caieiras, no interior de São Paulo, é natural de Mato Grosso do Sul. Edenilson de Oliveira Costa, com cerca de 15 anos de experiência na aviação, sobreviveu ao acidente que matou o empresário André Feldman e sua esposa, Juliana.

A tragédia aconteceu na noite de quinta-feira (16), enquanto o casal viajava com a filha de 12 anos, que também conseguiu escapar com vida. O piloto e a criança foram resgatados e, apesar do susto, estavam conscientes e orientados. Não há, porém, informações atualizadas sobre o estado de saúde de ambos.

A família, residente em Americana (SP), seguia para a cidade de origem no momento do acidente. Com as condições climáticas adversas, o helicóptero de Edenilson partiu de São Paulo por volta das 19h30, mas perdeu o sinal de GPS cerca de uma hora depois, às 20h34.

A aeronave caiu no Morro do Tico Tico, em Caieiras, sendo localizada apenas na manhã desta sexta-feira (17). O casal não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.André Feldman, de 50 anos, era o CEO da BIG Brazil International Games, empresa licenciada para operar a marca Caesars Sportsbook no Brasil, no ramo de apostas online. Sua esposa, Juliana Elisa Alves Maria Feldman, de 49 anos, era economista formada pela Fundação Armando Alvares Penteado. Hoje, a filha do casal completa 12 anos.

O piloto, Edenilson de Oliveira Costa, é natural de Dourados, Mato Grosso do Sul, e atualmente reside em Paulínia, interior paulista, com a esposa e as duas filhas. O helicóptero envolvido no acidente estava registrado em nome de uma empresa da qual André Feldman era sócio. Embora a aeronave não possuísse autorização para táxi aéreo, ela estava com a documentação regular e com certificação de aeronavegabilidade válida.

