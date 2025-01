Prefeitura divulga convocação de assistentes e auxiliares de manutenção

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Semed (Secretaria Municipal de Educação), publicou no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) desta sexta-feira (17), a convocação de mais de mil assistentes e auxiliares de manutenção, que vão atuar na Reme (Rede Municipal de Ensino).

Estão publicadas as convocações dos editais para assistente infantil, auxiliar de manutenção e assistente educacional inclusivo. Todos os convocados vão substituir vacâncias e, portanto, sem aumento de despesas com pessoal.

O edital de número 06/2024-19 convoca 73 assistentes de educação infantil. Sendo assim, quem foi convocado deve comparecer no dia 20 de janeiro, próxima segunda-feira, às 8h, na Secretaria Municipal de Educação – no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Capital.

Assim, os convocados vão receber orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Já o segundo edital, de número, 18/2024-05, convoca 121 aprovados no processo seletivo de auxiliar de manutenção, para comparecer também na próxima segunda-feira (20), às 8h, na Semed.

Por fim, o edital de número 19/2024-04 convoca mais de 858 aprovados no processo seletivo de assistente educacional inclusivo.

Estes convocados devem comparecer na Semed também na segunda-feira (20), às 13h30, no Centro de Formação. Já os aprovados no processo com vagas para cotista negro, são chamados a comparecer no dia 21 de janeiro, terça-feira, às 8h, na Secretaria de Educação.

Os nomes dos aprovados e mais informações sobre as convocações podem ser conferidos no Diogrande, a partir da página 2, pelo link.

