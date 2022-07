STJ obriga teste toxicológico em renovação de CNH

Nos últimos meses uma série de novidades relacionadas a CNH tem sido divulgada e a última é sobre a obrigatoriedade do exame toxicológico na hora que for renovar a habilitação.

A decisão foi divulgada nesta quarta-feira (6), pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que confirmou a regra do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que exige a comprovação de exame toxicológico negativo para obtenção e renovação das categorias C, D e E da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Segundo a Agência Brasil a apresentação do exame negativo estará ligado com às categorias de habilitação, e não a parâmetros associados à atividade profissional do condutor.